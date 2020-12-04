Зеленський заявив, що в грудні локдаун не потрібен, а в січні він може бути 'не страшним'

Президент України Володимир Зеленський заперечив локдаун через епідемію коронавірусу в Україні в грудні 2020 року.

Водночас глава держави не відкинув можливість більш жорсткого карантину в січні 2021 року. Проте він "буде не таким страшним, як його дехто малює", заявив президент у своєму зверненні, опублікованому в Telegram-каналі ОП 4 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я вірю і сподіваюся, що зараз він (локдаун у грудні) нам не потрібен. Ми зважили всі за і проти, порадилися з представниками місцевої влади, отримали дані МОЗ щодо контрольованості ситуації в лікарнях. Я рекомендував прем'єр-міністру не оголошувати локдаун у грудні", – сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що карантин вихідного дня дав результат, незважаючи на різне ставлення до нього.

"Щоденна кількість хворих перестала стрімко зростати, нам вдалося збити динаміку. Тому медична система не пропустила "нокаутувальних "ударів і справляється, вона витримає", – пояснив глава держави.

Водночас Зеленський визнав, що в певних регіонах є точкові проблеми, але їх розв'язують.

"Загалом ситуація контрольована й не вимагає негайного локдауну в грудні. Ми даємо можливість бізнесу працювати, не втрачаючи грудня – одного з найприбутковіших місяців року. Ми не псуватимемо людям свята", – запевнив президент.

Він також закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів: носити правильно маски, користуватися дезінфекторами й дотримуватися соціальної дистанції.

Говорячи про ймовірність посилення карантину в січні, Зеленський зазначив, що вона велика.

"Я доручив уряду наступного тижня повідомити вам чітко: коли буде локдаун, у якому форматі, перелік усіх карантинних заходів. Тому ні для кого це не буде сюрпризом, я обіцяю", – запевнив глава держави.

(Відео – Telegram Офісу президента)

Ми вивчили прогнози Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров'я, статистику щодо коронавірусу в Україні та в світі, а також підготували дві моделі розвитку ситуації, про які докладно можна прочитати в нашому матеріалі.

Зазначимо, що локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Його можуть ввести на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин в Україні до кінця грудня 2020 року не водитимуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв оприлюднити повний перелік можливих обмежень під час жорсткого карантину на засіданні Кабінету міністрів 9 грудня.