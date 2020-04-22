Зеленський заявив, що після пандемії COVID-19 змінить підхід до медицини

Президент Володимир Зеленський заявив, що після пандемії коронавірусу потрібно повністю змінювати підхід до медреформи.

Про це він заявив в фільмі "Рік президентства Зеленського", передає Інтерфакс. За його словами, спалах хвороби показав, що в Україні немає медичної інфраструктури, лікарні не готові, а ліжок для хворих мало.

"Зараз багато питань до медреформи. Коронавірус показав, що це за медреформа: лікарні не готові, кількості ліжок для інфекційних хворих недостатньо, заробітна плата дуже низька. Інфраструктури медичної немає", – заявив він.

"Всі нам говорили, що в Україні є запас масок, є 3 тис. апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), є десятки лабораторій. На початку епідемії у нас було п'ять непрацюючих лабораторій, зараз - 35 працюючих. ШВЛ не було навіть 1 тис., були прострочені маски. Коли ми великими літерами на кожному плакаті пишемо: Друга черга медреформи, то розуміємо, що після коронавірусу необхідно повністю змінити підхід. ми тільки зараз побачили, що у нас, окрім медиків, нічого немає ", – додав президент.

Медреформа в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 квітня в Україні стартував другий етап медреформи. Тепер лікарні фінансуватимуть не за кількістю ліжок, а за конкретно надані послуги. Оплата буде відбуватися за розробленими тарифами.