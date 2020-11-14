Зеленський заявив, що нову національну ідею йому підказав приклад Марківа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що приклад нацгвардійця Віталія Марківа йому підказав нову національну ідею.

У своєму відеозверненні до українців, опублікованому на його сторінці у Facebook, глава держави сказав, що країну може об'єднати нове гасло – бути здоровим.

"Ми завжди шукаємо те, що нас об'єднає. Одну з таких (тим) мені підказав Віталій (Марків) своїм прикладом, коли весь час в ув'язненні він підтримував себе в гарній фізичній формі. Під час коронавірусу ми повинні задуматися над цим. Нове гасло, яке може об'єднати нашу країну, – бути здоровим", – пояснив Зеленський.

Президент також нагадав, як українці об'єдналися, коли Марків ще був в ув'язненні.

"Ми всі радіємо, коли наші люди повертаються додому, і віра наших громадян допомогла в цьому (звільнення Марківа). Це доводить, що, коли ми об'єднуємося навколо якоїсь ідеї, вона здійснюється", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України ініціював розробку національної програми "Здорова нація". Вона, зокрема, буде містити практичні рекомендації громадянам про зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та подоланні їх наслідків.

Нагадаємо, що 3 листопада в Мілані відбулося останнє засідання в апеляційному слуханні у справі бійця НГУ Віталія Марківа, за результатами якого його відпустили.