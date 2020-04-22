"Хоч 100 беркутівців за одного нашого": Зеленський зробив заяву щодо обміну з "Л/ДНР" та РФ

Президент Володимир Зеленський готовий іти на нерівноцінний обмін заради повернення всіх українців, яких утримують на окупованих територіях і в Росії.

За одного українського військовослужбовця глава держави готовий віддати хоч 100 беркутівців, заявив він у фільмі "Рік президентства Зеленського", показаному на телеканалі "Україна", передає "Інтерфакс-Україна".

Офіс президента України

"Я сказав, і я так вважаю, і зі мною можуть не погоджуватися багато хто, багато українців, але я впевнений в тому, що я правий: за одного нашого військового я віддав би 50, 100 беркутівців. Для мене цінніше повертати наших героїв, а для мене вони всі герої, які захищали Україну, і захищають Україну. І ті, кого ми повернули, продовжують захищати Україну, і це є наш скарб", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня відбувся обмін полоненими між Україною і російськими терористами "Л/ДНР", які орудують на Донбасі. У підсумку Україна повернула 20 своїх громадян (з них – двоє військовослужбовців), а на тимчасово окуповані території поїхали 14 осіб.

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