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22 квітня • оновлено в 19:17
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Зеленський заявив про готовність іти на нерівноцінний обмін з "Л/ДНР" та РФ

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Президент Володимир Зеленський готовий іти на нерівноцінний обмін заради повернення всіх українців, яких утримують на окупованих територіях і в Росії.

За одного українського військовослужбовця глава держави готовий віддати хоч 100 беркутівців, заявив він у фільмі "Рік президентства Зеленського", показаному на телеканалі "Україна", передає "Інтерфакс-Україна".

"Хоч 100 беркутівців за одного нашого": Зеленський зробив заяву щодо обміну з "Л/ДНР" та РФ

Офіс президента України

"Я сказав, і я так вважаю, і зі мною можуть не погоджуватися багато хто, багато українців, але я впевнений в тому, що я правий: за одного нашого військового я віддав би 50, 100 беркутівців. Для мене цінніше повертати наших героїв, а для мене вони всі герої, які захищали Україну, і захищають Україну. І ті, кого ми повернули, продовжують захищати Україну, і це є наш скарб", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня відбувся обмін полоненими між Україною і російськими терористами "Л/ДНР", які орудують на Донбасі. У підсумку Україна повернула 20 своїх громадян (з них – двоє військовослужбовців), а на тимчасово окуповані території поїхали 14 осіб.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Війна на Донбасі Обмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Демагог і пиз...дун. І хочеться спитати - "одного нашого" це як? Завтра вони арештують на вулиці першого-ліпшого громадянина, а клоун буде віддавати пачками бойовиків? Йолоп.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ч у б а т ы е, а 100 беркутовцев насобираете в обмен на одного ка ра теля? )))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да отдать всех беркутовцев и дело с концом. С одной стороны они приказ выполняли, что с них взять, а с другой - всякие смуту сеют почему беркутовцев не в тюрьме. А так - нет человека, нет проблем.
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