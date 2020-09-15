Зеленський заявив про готовність до масового виробництва вакцини від COVID-19

Україна готова до масового виробництва вакцини від коронавірусу, коли вона буде створена.

Ця тема обговорювалася на зустрічі з президентів Австрії і України Олександра Ван дер Белена і Володимира Зеленського, яка відбулася 15 вересня, повідомляється на сайті глави української держави.

Сторони заявили про важливість координації міжнародних зусиль в рамках медичного та соціального захисту громадян.

"Ми готові до масового виробництва вакцини, коли вона буде створена. Ми весь час пропонуємо для цього наші потужності. В Україні з цією пропозицією виступили два приватних підприємства. Дуже сподіваємося, що вакцина буде вже в 2021 році", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці серпня Володимир Зеленський заявив, що Україна записана в усі черги на отримання вакцини від коронавірусу.

Президент зазначив тоді, що кілька країн майже готові з вакцинами, однак поки немає чітких термінів, коли буде налагоджено виробництво.

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