Зеленський заявив, коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли Україна досягне піку захворюваності на коронавірус COVID-19.

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У своєму зверненні до українців 14 квітня голова держави зазначив, що йдеться про 20-ті числа квітня.

"Якщо Італія й Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня", – зазначив Зеленський.

За словами президента, аналізуючи статистику хворих в Україні, протягом останніх днів можна відзначити певну стабілізацію.

"Різкого стрибка не відбулося завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. Це слід продовжувати. Розслаблятися зарано і небезпечно", – наголосив Зеленський.

Голова держави також закликав українців на Великдень залишатися вдома.

Також президент Зеленський відзвітував про гасіння пожеж у Чорнобильській зоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму відеозверненні Володимир Зеленський розповів про головні події в країні, зокрема про ситуацію з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження, постачання до України вантажів для боротьби з коронавірусом та ухвалений парламентом держбюджет.