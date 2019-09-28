Головна Новини
28 вересня • оновлено в 20:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Зеленський заснував новий фонд в Україні: чим займеться

1.6т Читати матеріал російською

Глава держави Володимир Зеленський заснував Фонд президента України, основною метою якого стане підтримка освіти, науки і спорту.

Відповідний указ №718/2019 від 28 вересня опубліковано на сайті президента України. У зв'язку з заснуванням Фонду, уряд отримав указ забезпечити кошти для його фінансування.

Відзначається, що має він такі цілі:

Новини
Зеленський звільнив із військової служби ексзаступника голови СБУ: що відомо

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Цензор.нет

  • підтримка навчання магістрів, докторів філософії і докторів наук в українських і зарубіжних вузах;

  • забезпечення стажування молоді в провідних зарубіжних установах вищої освіти і наукових установах;

  • допомога в участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах та конференціях;

  • залучення іноземних вчених і відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній та науковій роботі в Україні;

  • заохочення молоді за досягнення в освітній, науковій та спортивної діяльності.

  • реалізація проектів у сферах освіти, науки і спорту.

Новини
Волкер подав у відставку через скандал довкола Трампа та Зеленського

Уточнюється також, що відповідним указом президент вніс зміни в указ президента від 6 листопада 2018 року №357 "Про Фонд Президента України щодо підтримки освітніх і наукових програм для молоді".

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський вніс зміни в закон "Про оборону України". Згідно з ним президент буде стверджувати план оборони країни і військово-адміністративний поділ території держави.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Володимир Зеленський
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
8
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Воронов Сергей
Воронов Сергей
не, ну класс - Глава государства Владимир Зеленский основал Фонд, а деньги государство, т.е. народ для фонда "слуги" должен выделять? Пусть из своих офшорных карманОв достанет!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel