Зеленський заснував новий фонд в Україні: чим займеться

Глава держави Володимир Зеленський заснував Фонд президента України, основною метою якого стане підтримка освіти, науки і спорту.
Відповідний указ №718/2019 від 28 вересня опубліковано на сайті президента України. У зв'язку з заснуванням Фонду, уряд отримав указ забезпечити кошти для його фінансування.
Відзначається, що має він такі цілі:
Володимир Зеленський
Цензор.нет
підтримка навчання магістрів, докторів філософії і докторів наук в українських і зарубіжних вузах;
забезпечення стажування молоді в провідних зарубіжних установах вищої освіти і наукових установах;
допомога в участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах та конференціях;
залучення іноземних вчених і відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній та науковій роботі в Україні;
заохочення молоді за досягнення в освітній, науковій та спортивної діяльності.
реалізація проектів у сферах освіти, науки і спорту.
Уточнюється також, що відповідним указом президент вніс зміни в указ президента від 6 листопада 2018 року №357 "Про Фонд Президента України щодо підтримки освітніх і наукових програм для молоді".
Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський вніс зміни в закон "Про оборону України". Згідно з ним президент буде стверджувати план оборони країни і військово-адміністративний поділ території держави.
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