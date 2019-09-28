Зеленський заснував новий фонд в Україні: чим займеться

Глава держави Володимир Зеленський заснував Фонд президента України, основною метою якого стане підтримка освіти, науки і спорту.

Відповідний указ №718/2019 від 28 вересня опубліковано на сайті президента України. У зв'язку з заснуванням Фонду, уряд отримав указ забезпечити кошти для його фінансування.

Відзначається, що має він такі цілі:

Володимир Зеленський Цензор.нет

підтримка навчання магістрів, докторів філософії і докторів наук в українських і зарубіжних вузах;

забезпечення стажування молоді в провідних зарубіжних установах вищої освіти і наукових установах;

допомога в участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах та конференціях;

залучення іноземних вчених і відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній та науковій роботі в Україні;

заохочення молоді за досягнення в освітній, науковій та спортивної діяльності.

реалізація проектів у сферах освіти, науки і спорту.

Новини Волкер подав у відставку через скандал довкола Трампа та Зеленського

Уточнюється також, що відповідним указом президент вніс зміни в указ президента від 6 листопада 2018 року №357 "Про Фонд Президента України щодо підтримки освітніх і наукових програм для молоді".

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Зеленський вніс зміни в закон "Про оборону України". Згідно з ним президент буде стверджувати план оборони країни і військово-адміністративний поділ території держави.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram