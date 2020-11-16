Зеленський запустив флешмоб із посланням для "зрадофілів". Відео

Президент України Володимир Зеленський запустив 16 листопада флешмоб відеопривітань, присвячених 75-річчю ЮНЕСКО.

Відповідний ролик опубліковано в Telegram Офісу президента. Для "любителів вишукувати зраду" він пояснив, що відео з його промовою було записане до хвороби (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Зеленський наголосив, що, захищаючи свою свободу, Україна високо цінує і підтримує місію ЮНЕСКО.

"Саме тому сьогодні спільно з Національною комісією у справах ЮНЕСКО я запускаю міжнародний флешмоб відеопривітань із нагоди 75-річчя організації", – зауважив глава держави.

"Для любителів вишукувати зраду – цей ролик ми записали за кілька днів до того, як я отримав позитивний тест на коронавірус", – додав Зеленський.

У своїй промові президент зазначив, що ЮНЕСКО з'явилася одразу після завершення найбільш нищівної війни в історії людства, а її засновники були переконані, що "в свідомості людей потрібно було вкорінювати ідею захисту миру".

"Ми, українці, добре розуміємо мудрість цих слів зі Статуту ЮНЕСКО. Ми мали величезні втрати в тій війні. І зараз захищаємо нашу свободу", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що ЮНЕСКО 16 листопада відзначає сьогодні своє 75-річчя. Установу ООН із питань освіти, науки і культури було створено під час Лондонської конференції 1945 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський 9 листопада заявив, що він захворів на коронавірус.