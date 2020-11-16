Зеленський запустив флешмоб з посланням для 'зрадофілів'. Відео

Президент України Володимир Зеленський запустив 16 листопада флешмоб відеопривітань, присвячених 75-річчю ЮНЕСКО.

Відповідний ролик опубліковано в Telegram Офісу президента. Для "любителів вишукувати зраду" він пояснив, що відео було записано до його хвороби (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Зеленський підкреслив, що, захищаючи свою свободу, Україна високо цінує і підтримує місію ЮНЕСКО.

"Саме тому сьогодні спільно з Національною комісією у справах ЮНЕСКО я запускаю міжнародний флешмоб відеопривітань з нагоди 75-річчя організації", – зауважив глава держави.

"Для любителів вишукувати зраду – цей ролик ми записали за кілька днів до того, як я отримав позитивний тест на коронавірус", – додав Зеленський.

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