Зеленський запровадив нове свято в Україні

Мирослав Семенюк Суспільство 13:48, 25.09.2020 Оновлено: 13:58, 25.09.2020

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня виноградаря і винороба.

Як повідомляє Офіс президента у Facebook, під час робочої поїздки в Закарпатську область Зеленський заявив, що нове свято відзначатиметься у другу неділю листопада.

"Сьогодні я підписав указ, що встановлює в Україні офіційне свято – День виноградаря і винороба. Я знаю, що це важливо для людей, які працюють у цій галузі", – сказав він.

За словами президента, це символічний крок, який акцентує на повазі до цієї професії.

"Водночас я переконаний, що цього занадто мало. Уряд і відповідне міністерство мають представити комплекс заходів для розвитку українського виноградарства та виноробства", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський під час поїздки на Закарпатті обурився тим, що на українсько-словацькому кордоні стоять багатокілометрові черги з вантажівок.

Президент зупинився в санаторії "Деренівська Купіль", вартість проживання в якому стартує від 2300 грн за добу.

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