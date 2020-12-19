Зеленський запросив українців на Банкову. Відео

Президент України Володимир Зеленський запросив українців до святкового містечка "Миколай приймає друзів" біля Офісу глави держави на вулиці Банковій.

Він опублікував у Telegram відео з відкриття містечка, яке відбулося напередодні (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Цього року ялинка біля Офісу президента особлива й чарівна, тому що вона прикрашена іграшками, які вироблені за ескізами дітей з особливими освітніми потребами", – розповідає в ролику перша леді Олена Зеленська.

Президент додає, що іграшки "неймовірно красиві, святкові, сповнені добра й відчуття дива".

"Ласкаво просимо і чекаємо на кожного з вас", – зазначає Зеленський.

Крім того, в ОП повідомили, що президентське подружжя зустрілося з представниками скаутських організацій – Національної організації скаутів України і Асоціації гайдів України – та отримало з їхніх рук Вифлеємський вогонь.

Скаути прочитали вітальний вірш, а потім діти – по одному представнику від кожної організації – разом передали лампадку з Вифлеємським вогнем главі держави та першій леді.

Зеленський привітав усіх скаутів та їхні родини з прийдешніми святами й побажав миру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня Зеленський з дружиною відвідали святкове містечко біля Офісу президента.