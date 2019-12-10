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10 грудня • оновлено в 15:06
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Зеленський запросив до Києва пропагандистів Путіна: вони відповіли

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Президент України Володимир Зеленський запросив до Києва представників російських ЗМІ, з якими спілкувався в рамках зустрічі лідерів "норманської четвірки" у Парижі 9 грудня.

Про це заявила топпропагандистка Кремля, головна редакторка RT Маргарита Симоньян. Такою новиною, не приховуючи радості, вона поділилася у своєму Telegram-каналі.

"Вчора наші журналісти – Ілля Петренко (RT) та Ілона Руднєва (РІА) – запитали Зеленського: "Як можуть російські журналісти приїхати до Києва, якщо їм заборонений в'їзд в Україну? Сьогодні Зеленський запросив Ілону до Києва разом із іншими журналістами", – написала вона.

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Симоньян і Зеленський

Симоньян і Зеленський

За її словами, глава України пообіцяв представникам кремлівських пулів "все показати".

"Запрошення прийняли. Чекайте на репортажі", – іронічно наголосила Симоньян.

Пізніше на заклик Зеленського відповіла і спікерка МЗС РФ Марія Захарова. На своїй сторінці у Facebook вона поцікавилася, чи дійсно представників росЗМІ пустять в Україну.

Скриншот

Скриншот

"Розкрию таємницю, що російських журналістів не пускають на територію України. Розвертають на кордоні, затримують і депортують, не випускають із літака. Не пустили навіть тих, хто прилетів не "ніжками і ручками" походити Києвом, а на міжнародну конференцію ОБСЄ.. Вони б і ніжками й очками, але СБУ не пускає, охороняючи "те, що там відбувається" від російського ефіру", – уїдливо написала рупорка Кремля.

А також додала, мовляв, якщо Зеленський серйозно "зробить щось "не в теорії, а на практиці і в конкретні терміни" – реалізує своє запрошення російським журналістам, то вони охоче погодяться взяти у нього інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, політологи, експерти, журналісти та активісти називають переговори Путіна і Зеленського у Парижі майже історичними.

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Автор
Діна Баронова
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Дерьмом знатно обольем. Пусть почувствуют себя как на рассеи.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, мы вас накажем, кара неизбежна...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а что не так Симонян написала? почему она рупор Кремля? она журналист, профессиональный журналист, ваши только поучиться у нее могут...
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Он Алекс
Он Алекс
Zhikharev Dmitry, Профессиональный журналист ???? Ахахахахаха, ну ты смешное )
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