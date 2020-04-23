Зеленський записав нове звернення до українців і заявив про план виходу з карантину
Президент Володимир Зеленський заявив про план виходу України з карантину, введеного через коронавірус COVID-19.
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Про це йдеться в його зверненні, опублікованому на сторінці глави держави у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).
Головне зі звернення президента:
У влади є чіткий план виходу з карантину.
Україна отримає 1,2 мільярда євро на боротьбу з коронавірусом.
Країна починає клінічні випробування препарату проти COVID-19.
Зеленський підтримав рішення уряду продовжити карантин до 11 травня і заявив про чіткий план виходу з нього.
"Скоро прем'єр міністр озвучить детальний сценарій виходу з карантину, який складається з п'яти етапів. Плавний вихід почнеться за двох ключових умов: протягом десяти днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менше, ніж наполовину", – уточнив він.
Президент подякував українцям, які відсвяткували Великдень вдома. "Ваш вчинок доводить – ми є зрілими, відповідальними громадянами, які думають про себе, своїх близьких і українських лікарів", – сказав він.
Зеленський додав, що Європейська комісія вирішила надати Україні допомогу для протидії коронавірусу в розмірі 1,2 мільярда євро.
"Це важливі кошти, які зможуть гарантувати макрофінансову стабільність у нашій країні, і пом'якшать негативні наслідки пандемії для громадян", – зазначив Зеленський.
За словами голови держави, в ці дні Україна почне клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом.
Наостанок Зеленський розповів, що 23 квітня в Гостомелі приземлився Ан-225, який доправив понад 12 мільйонів масок і сотні тисяч захисних костюмів і окулярів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив – продовження пов'язане з тим, що пік захворюваності очікується 3-8 травня