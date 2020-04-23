Президент Володимир Зеленський заявив про план виходу України з карантину, введеного через коронавірус COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це йдеться в його зверненні, опублікованому на сторінці глави держави у Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Головне зі звернення президента:

У влади є чіткий план виходу з карантину.

Україна отримає 1,2 мільярда євро на боротьбу з коронавірусом.

Країна починає клінічні випробування препарату проти COVID-19.

Зеленський підтримав рішення уряду продовжити карантин до 11 травня і заявив про чіткий план виходу з нього.

"Скоро прем'єр міністр озвучить детальний сценарій виходу з карантину, який складається з п'яти етапів. Плавний вихід почнеться за двох ключових умов: протягом десяти днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%, лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менше, ніж наполовину", – уточнив він.

Президент подякував українцям, які відсвяткували Великдень вдома. "Ваш вчинок доводить – ми є зрілими, відповідальними громадянами, які думають про себе, своїх близьких і українських лікарів", – сказав він.

Зеленський додав, що Європейська комісія вирішила надати Україні допомогу для протидії коронавірусу в розмірі 1,2 мільярда євро.

"Це важливі кошти, які зможуть гарантувати макрофінансову стабільність у нашій країні, і пом'якшать негативні наслідки пандемії для громадян", – зазначив Зеленський.

За словами голови держави, в ці дні Україна почне клінічні випробування препарату для боротьби з коронавірусом.

Наостанок Зеленський розповів, що 23 квітня в Гостомелі приземлився Ан-225, який доправив понад 12 мільйонів масок і сотні тисяч захисних костюмів і окулярів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавірусу в країні до 11 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив – продовження пов'язане з тим, що пік захворюваності очікується 3-8 травня