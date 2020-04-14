Зеленський записав нове відеозвернення до українців: про що говорив президент

Президент України Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, в якому розповів про головні події в країні.

Президент почав з теми пожеж в лісах Чорнобильської зони відчуження, підкресливши, що глава ДСНС щодня інформує його про обстановку.

"Вчора подолали шість осередків вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об'єктів немає. Відкритого вогню в зоні відчуження поки не спостерігається.

Уже затримано осіб, які спровокували виникнення пожежі, понесуть сувору відповідальність. Всіх громадян я закликаю не піддаватися паніці. Ми пам'ятаємо уроки 26 квітня 86-го року. І ніхто не буде приховувати від вас правду", – підкреслив Зеленський.

Щодо боротьби з COVID-19 президент розповів, що в найближчі дні в Україну прибудуть ще три літаки з необхідними медичними засобами та обладнанням. Наступного тижня очікується прибуття ще восьми літаків в цінними вантажами.

"Аналізуючи статистику хворих в Україні в останні дні, можна відзначити певну стабілізацію. Різкого стрибка не відбулося – завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції. І це слід продовжувати. Повинні чітко усвідомити: розслаблятися рано. Розслаблятися небезпечно", – сказав президент, закликавши українців залишатися на Великдень вдома.

Окремо Зеленський подякував народним депутатам за те, що вони підтримали зміни в державних бюджет.

"Не дивлячись на опір багатьох політичних партій, назви яких добре відомі, ми змогли прийняти необхідні зміни для підтримки наших медиків, забезпечення лікарень, допомоги пенсіонерам, малозабезпеченим людям, підприємцям і тим, хто втратив роботу", – зазначив він.

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