Зеленський запевнив у закінченні війни на Донбасі за його каденції президента

Вероніка Ковбасюк Суспільство 16:36, 22.04.2020 Оновлено: 17:14, 22.04.2020

Президент України Володимир Зеленський упевнений у тому, що закінчення війни на Донбасі вдасться домогтися за термін його перебування на посаді.

Про це глава держави сказав у фільмі "Рік президента Зеленського", який 22 квітня демонструє телеканал "Україна", написало інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

"Я впевнений у тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Упевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо Мінський процес не буде працювати, ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові – рік ще не минув", – заявив Зеленський.

Зеленський запевнив у закінченні війни на Донбасі за його каденції президента. Ілюстрація

За його словами, тепер щотижня відбуватимуться зустрічі Тристоронньої контактної групи у відеорежимі.

"Тобто ми пришвидшили цей процес, і будуть результати. Після кожної Мінської зустрічі повинен бути папір, що ми про щось домовилися і зробили крок вперед", – підкреслив президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив, що буде змінювати склад Кабінету міністрів доти, доки не вдасться зібрати "ідеальний уряд".

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