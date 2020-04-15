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15 квітня • оновлено в 17:35
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Зеленський закликав українців залишатися вдома на Великдень

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Президент Володимир Зеленський закликав українців відсвяткувати Великдень вдома, оскільки масове скупчення людей під час богослужінь створює ідеальне середовище для поширення коронавірусу.

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Разом з тим, президент заявив, що кожен українець у ці дні повинен усвідомлювати, що несе відповідальність не тільки за себе, але і за інших. Про це йшла мова на нараді з протидії поширенню COVID-19, йдеться на сайті президента.

"Скупчення людей на свята, на богослужіннях – сьогодні найнебезпечніше, що тільки може бути. Поцілунки, причащання, перебування поряд. Це прямий спосіб зараження. І кожен повинен усвідомлювати, що відповідає не тільки за себе, але і за здоров'я і життя своїх близьких, родичів і оточуючих людей", – заявив Зеленський.

"Це прямий спосіб зараження": Зеленський закликав українців залишатися вдома на Великдень

Крім того, на нараді політики допустили ймовірність того, що перед великодніми святами можуть виникати різні провокації з закликами порушувати карантин. Крім цього було зазначено, що в найближчі тижні українські лікарні отримають вітчизняні апарати ШВЛ, які відповідають стандартам імпортного устаткування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через свідоме ігнорування карантину братією контрольованої УПЦ МП Києво-Печерської лаври головна православна святиня України перетворилася на справжній епіцентр епідемії коронавірусу в Києві.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Когда читаешь запреты Кабмина на время карантина, понимаешь, что это какой-то гей-парад.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Украинские полицейские - начеку. Если на улице кто-то убил или ограбил, они тут же составляют протокол о нарушении правил карантина.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-УПЦ МП заявила, что не будет во время карантина закрывать храмы на Пасху. -Они бы еще перед входом в храмы плакаты повесили «Добро пожаловать на тот свет!»
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