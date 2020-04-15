"Це прямий спосіб зараження": Зеленський закликав українців залишатися вдома на Великдень

Президент Володимир Зеленський закликав українців відсвяткувати Великдень вдома, оскільки масове скупчення людей під час богослужінь створює ідеальне середовище для поширення коронавірусу.

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Разом з тим, президент заявив, що кожен українець у ці дні повинен усвідомлювати, що несе відповідальність не тільки за себе, але і за інших. Про це йшла мова на нараді з протидії поширенню COVID-19, йдеться на сайті президента.

"Скупчення людей на свята, на богослужіннях – сьогодні найнебезпечніше, що тільки може бути. Поцілунки, причащання, перебування поряд. Це прямий спосіб зараження. І кожен повинен усвідомлювати, що відповідає не тільки за себе, але і за здоров'я і життя своїх близьких, родичів і оточуючих людей", – заявив Зеленський.

Крім того, на нараді політики допустили ймовірність того, що перед великодніми святами можуть виникати різні провокації з закликами порушувати карантин. Крім цього було зазначено, що в найближчі тижні українські лікарні отримають вітчизняні апарати ШВЛ, які відповідають стандартам імпортного устаткування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через свідоме ігнорування карантину братією контрольованої УПЦ МП Києво-Печерської лаври головна православна святиня України перетворилася на справжній епіцентр епідемії коронавірусу в Києві.

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