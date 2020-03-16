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17 березня • оновлено в 01:45
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Зеленський закликав українців займатися сексом на карантині. Відео

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Президент України Володимир Зеленський порадив українській молоді займатися сексом під час перебування на карантині через коронавірус.

Таким чином можна боротися з демографічною кризою в країні, заявив глава держави в ефірі "Свободи слова".

"Демографічну кризу не скасовували": Зеленський знайшов заняття для українців на карантині

Скрішот відео ICTV

"Я раджу залишатися вдома, це кращий вихід. Якщо ви відчуєте нездужання, терміново звертайтеся до лікаря. І мені здається, що через роботу, ми часто не знаходимо часу на звичайне спілкування з нашими дітьми і рідними, тому будьте вдома, читайте книги і дивіться кіно. А для молодих людей: ви ж знаєте, що у нас є одна криза, ніхто не відміняв демографічну криза в Україні. Я думаю, що настав час боротися з нею", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 16 березня заявив, що в Україні закриють залізничне і автобусне сполучення між містами. Заборона стосується перевезень в транспорті більше 10 чоловік, а також роботи метрополітенів.

Увечері того ж дня Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, серед яких – закриття метро в Києві, Дніпрі та Харкові з 17 березня, закриття культурних установ (ТРЦ, кафе, ресторани) і заборона з 18 березня залізничних, авіаційних і автобусних міжміських та міжобласних пасажирських перевезень .

Карантин в Україні діє з 12 березня по 3 квітня.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Гоша Злой
Гоша Злой
у кого что наболело....
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