Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість вакцинації під час пандемії коронавірусу (COVID-19).

Про це глава держави повідомив на нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції, передає пресслужба Офісу президента.

"Не дивлячись на епідемію коронавірусу, вакцинація дітей проти кору, правця та інших хвороб не припинялася ... Але зараз кількість вакцинацій зменшилася на 20%. І це може призвести до спалаху цих захворювань в найближчому майбутньому. Міністерство охорони здоров'я буде закликати батьків не ігнорувати щеплення" , – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський

На нараді Зеленський вказав на важливість вакцинації.

"Важливо, щоб ви донесли це до людей. Адже кір, правець, туберкульоз – настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Потрібно пояснити українцям, що вакцинація важлива і зараз", – додав гарант.

Як повідомляв OBOZREVATEL , станом на ранок п'ятниці, 22 травня, в Україні офіційно підтверджено 20 148 випадків COVID-19.

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