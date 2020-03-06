Зеленський закликав українців не їздити за кордон через коронавірус

Президент України Володимир Зеленський закликав українців якомога менше їздити за кордон через поширення в світі епідемії коронавірусу COVID-19.

З відповідним проханням він звернувся під час зустрічі з евакуйованими громадянами, які відбули двотижневий карантин у санаторії Нацгвардії в селищі Нові Санжари на Полтавщині (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Порівняно з дуже багатьма країнами Європи у нас найменша кількість цих випадків, і ми це контролюємо", – сказав глава держави.

Володимир Зеленський

Президент також зауважив, що громадянам, які відбули обсервацію, краще поки залишатися вдома. Крім цього, він висловив сподівання, що загалом всі українці більше надаватимуть перевагу внутрішньому туризму.

"Зараз той час, коли туризмом можна займатися всередині нашої країни. У нас прекрасна країна, у нас багато місць, де можна нормально відпочити якийсь час, доки ця історія вірусна мине. А вона обов’язково мине", – підкреслив Зеленський.

Дивіться момент на відео з 05:15

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нових Санжарах Полтавської області 5 березня закінчився двотижневий карантин у громадян, яких 20 лютого евакуювали через коронавірус із Китаю. Водночас на Полтавщину з робочим візитом, а також щоб зустріти виписаних пацієнтів із санаторію Нацгвардії, прибув президент Володимир Зеленський.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!