Президент України Владимир Зеленський закликав українців серйозніше ставиться до епідемії COVID-19 через зростання числа хворих на коронавірус другий день поспіль.

Як повідомляє прес-служба президента, на селекторній нараді щодо запобігання поширення COVID-19 Зеленський заявив, що рішення про посилення карантину візьмуть після з'ясування причини збільшення числа хворих. Він може спостерігатися через збільшення кількості тестувань.

За словами президента, за добу в середньому проводиться близько 20000 ПЛР і ІФА-тестів..

Зеленський закликав українців надіти маски і не бути легковажними Прес-служба Офісу президента

У той же час міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначив і збільшення кількості звернень з симптомами коронавируса, випадків пневмонії і госпіталізації з ознаками хвороби.

Поки рішення про посилення карантину не прийняли, президент попросив українців бути менш легковажними.

"Треба швидко встановити причини зростання захворюваності. А до цього всі відповідні органи повинні звертати увагу населення на необхідність дотримання масочного режиму і соціальної дистанції на вулиці. Бачу, що люди ходять без масок. Тільки дотримання заходів безпеки захистить нас від загрози захворіти і врятує нашу економіку від карантину", – сказав Зеленський.

На нараді також повідомили, що сьогодні, крім столиці, ще дев'ять регіонів України не готові переходити до наступного етапу пом'якшення карантину. Це Київська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина Зеленського заразилася коронавірусів.

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