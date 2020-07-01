Зеленський заборонив штрафувати за несплату кредитів під час карантину

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами (позиками) в період дії карантину".

Про це повідомило офіційне інтернет-представництво президента України. Верховна Рада прийняла закон 16 червня 2020 року.

Він передбачає звільнення позичальників від неустойки, штрафу, пені за прострочення виплати кредиту в період карантину, введеного через епідемію коронавіруса, а також в 30-денний період після завершення карантину.

"З цією метою документ вносить зміни до "Прикінцевих положень" Господарського кодексу України та "Прикінцевих та перехідних положень" Цивільного кодексу України, згідно з якими у разі прострочення позичальником у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів на всій території України, або/та у тридцятиденний строк після дня завершення дії такого карантину виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця неустойку, штраф, пеню за таке прострочення", – сказано в повідомленні.

Закон вступає в силу наступного дня після опублікування.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Закон №3297, який захищає позичальників від штрафів за несплату кредитів в час карантину, в другому читанні і в цілому ухвалила Верховна Рада. Його підтримали 334 народних депутата.