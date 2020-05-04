Зеленський вирішив заблокувати другий етап медреформи: ЗМІ озвучили перші деталі

Другий етап медичної реформи в Україні, найімовірніше, буде скасований.

Як передає LB.ua з посиланням на джерела в системі охорони здоров'я, влада має намір скасувати контракти з усіма 1 645 установами, які підписала Національна служба здоров'я України.

Гроші розподілять не за принципом, який закладає реформа [залежно від кількості послуг], а за історичним принципом, тобто, кожна установа отримає стільки, скільки в 2019 році.

"Успішні медустанови, які повинні були отримати більшу кількість грошей, тому що до них звертається більша кількість пацієнтів, не отримають цих грошей. Зате ті медустанови, які через малу кількість пацієнтів і низьку якість послуг опинилися під загрозою закриття, тепер не закриються, а продовжать отримувати бюджетні кошти", – йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовника, щоб грошей вистачило, планують також скасувати деякі пакети з пріоритетними послугами – ендоскопію, пологи, неонатологію. "Тобто, безкоштовних обстежень і пологів не буде", – зазначив він.

У разі ухвалення плану, приватні клініки, які підписали контракти з НСЗУ, коштів у 2020 році не отримають.

Ілюстрація grippua.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський у свіжому зверненні до українців заявив про недоліки медреформи, які були виявлені після консультацій із незалежними експертами.

Президент зазначив, що через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків і закрито 330 лікарень в Україні. Зеленський додав, що глобальна вимога одна: реформою повинні бути задоволені всі – і пацієнти, і медики всіх рівнів.