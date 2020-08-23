Зеленський з зірками привітав українців з Днем Державного Прапора. Відео

Вероніка Ковбасюк Суспільство 08:53, 23.08.2020 Оновлено: 09:07, 23.08.2020

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Днем Державного Прапора, опублікувавши ролик із зірками.

Відповідний ролик він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Усі знають, які кольори символізують свободу, незламність та гідність. Це – синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори Української держави. Кольори української душі", – підкреслив Зеленський.

Він відзначив, що прапор України завжди супроводжує громадян в історичні для країни моменти: коли його 24 серпня 1991 року внесли у парламент, коли переможно підіймали на Олімпійських іграх, коли його розгорнув у космосі Леонід Каденюк, коли воїни звільняли міста і села на Донеччині та Луганщині.

Новина оновлюється.

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