Зеленський з Єрмаком пообідали в зоні ООС: фото з військовими без тарілок викликало хвилю подиву

Борис Бондар Суспільство 23:09, 14.10.2020 Оновлено: 00:00, 15.10.2020

Під час робочої поїздки до Донецької області 14 жовтня президент Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак пообідали з військовими.

Відповідні фото опублікувала пресслужба ОП. На знімку видно, що тарілки стоять тільки перед Зеленським та Єрмаком.

Президент і глава його офісу їдять з глибоких одноразових тарілок. Також на дрібних тарілках лежить хліб, овочі, м'ясна нарізка.

"Вдячний кожному з вас. Ви робите велику справу, за яку будуть вдячні всі покоління українців, – повертаєте нашу землю назад. Вірю в нашу спільну перемогу над ворогом", – сказав Зеленський військовослужбовцям.

Фотографія розлетілася по мережі і викликала гострі коментарі в українців. Користувачі також виклали фотожаби з приводу заходу.

Тарілки є тільки у Зеленського і Єрмака
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А де компот?
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Фотожаба Олексія Голобуцького
Telegram Олексія Голобуцького
Обід з п'ятачком
Twitter Останній реченець
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Вдячний кожному з вас
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Їдять тільки Зеленський і Єрмак
Facebook
Єрмак і Зеленський не дочекалися, коли принесуть іншим
Facebook

Пізніше пресслужба президента виклала ще одне фото з обіду Зеленського з військовими. На ньому видно, що тарілки з'явилися і у деяких військовослужбовців.

Однак, як помітили українці, залишається неприємним фактом, що головнокомандувач почав їсти, не дочекавшись, коли їжу принесуть іншим учасникам обіду.

Військовим принесли тарілки
Facebook Сергія Лещенка

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 14 жовтня відвідав Центр морських операцій в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі. Він привітав зі святом військових, які служать в зоні проведення ООС.

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