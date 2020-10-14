Зеленський з Єрмаком пообідали в зоні ООС: фото з військовими без тарілок викликало хвилю подиву

Під час робочої поїздки до Донецької області 14 жовтня президент Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак пообідали з військовими.

Відповідні фото опублікувала пресслужба ОП. На знімку видно, що тарілки стоять тільки перед Зеленським та Єрмаком.

Президент і глава його офісу їдять з глибоких одноразових тарілок. Також на дрібних тарілках лежить хліб, овочі, м'ясна нарізка.

"Вдячний кожному з вас. Ви робите велику справу, за яку будуть вдячні всі покоління українців, – повертаєте нашу землю назад. Вірю в нашу спільну перемогу над ворогом", – сказав Зеленський військовослужбовцям.

Фотографія розлетілася по мережі і викликала гострі коментарі в українців. Користувачі також виклали фотожаби з приводу заходу.

Пізніше пресслужба президента виклала ще одне фото з обіду Зеленського з військовими. На ньому видно, що тарілки з'явилися і у деяких військовослужбовців.

Однак, як помітили українці, залишається неприємним фактом, що головнокомандувач почав їсти, не дочекавшись, коли їжу принесуть іншим учасникам обіду.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 14 жовтня відвідав Центр морських операцій в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі. Він привітав зі святом військових, які служать в зоні проведення ООС.