Зеленський відкрив карусель під ОП

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою відвідали святкове містечко "Миколай приймає друзів", який буде працювати біля Офісу глави держави під час новорічних свят.

Про це повідомила пресслужба президента. Гостей, що зібралися на площі біля ОП, привітали з прийдешніми святами артисти, виконавши "Щедрик".

Святий Миколай запалив на ялинці святкові вогні.

Зеленський нагадав, що біля його офісу вже другий рік поспіль влаштовують святкові заходи і це стало приємною традицією.

Він висловив надію, що святкове містечко на Банковій стане однією з улюблених локацій киян і гостей міста для прогулянки з сім'єю

Перша леді поділилася історією створення іграшок, якими прикрашена центральна ялинка площі.

"Цього року ялинка незвичайна. Вона прикрашена іграшками, ескізи для яких намалювали діти з особливими освітніми потребами", – розповіла Зеленська.

Президентське подружжя побажало українцям веселих новорічних свят і прогулялося територією святкового міста. Подружжя придбало кілька новорічних сувенірів і спробувало глінтвейн.

Святий Миколай привітав усіх зі святом president.gov.ua

Майданчик "Миколай приймає друзів" буде працювати весь час новорічних свят з 10:00 до 21:00 без вихідних. На його території розташовано ковзанка, карусель, резиденція Святого Миколая, святкові фотозони і новорічний ярмарок.

Святий Миколай запалив на ялинці святкові вогні president.gov.ua

Скористатися ковзанкою зможуть безкоштовно всі охочі. Ковзани можна буде принести з собою або взяти напрокат безкоштовно. У резиденції Святого Миколая діти зможуть написати і відправити лист доброму чарівникові.

Олена Зеленська спробувала глінтвейн president.gov.ua

Майданчик буде працювати з дотриманням всіх необхідних в умовах карантину заходів: обов'язковий масковий режим, оснащення дезінфекторами. Кількість відвідувачів пообіцяли регулюватися при вході.

Майданчик буде працювати всі свята

Біля ОП встановили ялинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві перед Офісом президента на вулиці Банковій почали облаштування святкової новорічної зони. Тут вже встановили живу новорічну ялинку.