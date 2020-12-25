Зеленський, Яник та Князь: найдивніші імена, якими українці називали дітей 2020 року

У мережі опублікували список найдивніших імен, якими українці назвали своїх дітей 2020 року.

За запитом видання "Сегодня" Міністерство юстиції надало дані з січня по листопад. Так, в списку було зазначено традиційні жіночі та чоловічі імена, а також унікальні імена казкових героїв або назви топонімів.

Серед традиційних жіночих імен 2020 року лідирують: Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія і ще більше десятка найпоширеніших.

Хлопчиків 2020 року найчастіше називали: Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро.

2020 року також дітей називали і незвичайними іменами. Зокрема, це імена казкових героїв, назви топонімів або знаменитих людей. За даними Мін'юсту, серед новонароджених дівчаток з'явилися такі імена: Місяць, Імперія, Попелюшка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева. Імена хлопчиків також відзначилися унікальністю. Серед малюків тепер є діти з іменами: Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше був опублікований список незвичайних імен дітей українських зірок: Слава Камінська, Ольга Фреймут, Сергій і Сніжана Бабкіни.