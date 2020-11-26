Зеленський взяв участь у церемонії прощання з померлим від COVID-19 директором КБ "Південне". Фото

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області взяв участь у церемонії прощання з генеральним директором конструкторського бюро "Південне" ім. Янгеля Олександром Дегтяревим, який помер від COVID-19.

Як повідомляється на сайті глави держави, церемонія відбулася в Палаці культури машинобудівників у Дніпрі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Зеленський поклав квіти до труни померлого та висловив співчуття його рідним.

Президент сказав, що смерть Дегтярева – це велика втрата для ракетно-космічної галузі України та всього світу.

"Глава держави ініціював присвоєння Олександру Дегтяреву звання Героя України посмертно", – йдеться в повідомленні.

Також Зеленський наголосив на важливості розвитку космічної галузі України. За його словами, останніми роками цій галузі приділялося надто мало уваги.

У церемонії взяли участь глава Офісу президента Андрій Єрмак, віце-прем’єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Дегтярев помер від наслідків коронавірусної хвороби.

Видатного 69-річного аерокосмічного конструктора, академіка Національної академії наук не стало 24 листопада.