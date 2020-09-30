Зеленський ввів іще одне військове свято в Україні

Юрій Сергієнко Суспільство 22:55, 30.09.2020 Оновлено: 23:03, 30.09.2020

Президент України Володимир Зеленський ввів нове військове свято – День територіальної оборони України.

Відповідний указ №417/2020 глава держави підписав 30 вересня. Документ оприлюднено на сайті Офісу президента.

Свято відзначатиметься щорічно в першу неділю жовтня.

Рішення було ухвалено з урахуванням важливості територіальної оборони в забезпеченні обороноздатності і територіальної цілісності України, а також із метою подальшого розвитку сучасних військових традицій.

"Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі і зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо і будемо робити все для зміцнення обороноздатності України", – запевнив Зеленський.

Указ про введення в Україні Дня територіальної оборони.
Офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 вересня Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня виноградаря і винороба.

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