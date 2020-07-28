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Зеленський ввів безвізовий режим для Китаю

Олексій Тітофф
Суспільство
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Зеленський ввів безвізовий режим для Китаю

Президент Володимир Зеленський ввів безвізовий режим для Китаю.

Президент Володимир Зеленський запровадив безвізовий режим для громадян Китаю, які в’їжджають в Україну як туристи.

Про це йдеться в указі №295/2020 "Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою".

"На період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року запроваджується безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів", – вказано у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто 28 липня 2020 року.

Указ Зеленського

Указ Зеленського ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна скасувала візи для шести країн.

УкраїнаОфіс президента Володимир Зеленський
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