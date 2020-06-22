У вересні 1939 року Друга світова війна прийшла на українську землю, коли Львів, Самбір і Дрогобич зазнали бомбардувань німецькою авіацією.

Про це президент України Володимир Зеленський написав на своєму Telegram-каналі. І уточнив, що 22 червня 1941 року, 79 років тому, о четвертій ранку нацистські літаки скинули перші бомби на Київ.

"Сьогодні, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, ми згадуємо всіх українців, які постраждали від найбільшої катастрофи ХХ століття. Україна втратила у Другій світовій близько 10 мільйонів людських життів. Через війну не народилося майже 13 мільйонів дітей. Ніколи в історії ми не платили більшої ціни за те, щоб залишитися народом, нацією", – написав Зеленський.

Президент заявив, що війна досі породжує багато суперечок в суспільстві.

"Суперечок про те, чи вона була "своєю", чи "чужою". Гадаю, нам немає про що сперечатися. Та війна так чи інакше зачепила кожну українську родину. Вона дала нам гіркий досвід втрати і досвід подвигу, що надихає. Ми будемо вічно пам’ятати кожного, хто загинув, – військових і цивільних, чоловіків, жінок і дітей. Пам’ятати про те, що ми не лише вижили в тій страшній війні, але й згодом здобули власну державу", – підкреслив глава держави.

На думку Зеленського, наш обов’язок – перетворити Україну на мирну і щасливу країну для кожного українця.

Зеленський нагадав про гіркий досвід України у Другій світовій війні Telegram-канал Володимира Зеленського

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Кремлі категорично не згодні з думкою Володимира Зеленського, який сказав про "змову Сталіна і Гітлера перед Другою світовою війною".