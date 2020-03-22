Лукашенко vs Зеленський: українці оцінили евакуацію громадян у період пандемії коронавірусу

У суботу, 21 березня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не буде евакуйовувати своїх громадян, які покинули державу після попередження про пандемію коронавірусу. Україна ж дотримується абсолютно протилежної позиції.

Українці відреагували на заяву Лукашенка двояко, деякі підтримали лідера Білорусі, тоді як багато хто вважає, що правильно діє в період пандемії президент України Володимир Зеленський (щоб узяти участь в опитуванні, доскрольте до кінця сторінки).

Під публікаціями про рішення президента Білорусі українці почали висловлювати свою думку. Частина людей жорстко розкритикувала дії Лукашенка, назвавши його "диктатором" і зазначивши, що така поведінка віддає "совком".

"Це тому, що за людей не переживають. Молодці, так тримати", "Совок гірший за будь-який вірус. Бо невиліковний", "Кинув своїх громадян, а наші радіють. Для тих, хто подорожує і опинився в такій ситуації в чужій країні, підтримка держави необхідна"," Який же батько відмовляється від своїх дітей? Який ти президент, якщо відмовляєшся від своїх людей?", – посипалися гнівні коментарі у бік Лукашенка.

Реакція українців на заяву Лукашенка Facebook

Реакція українців на заяву Лукашенка Facebook

Реакція українців на заяву Лукашенка Facebook

Реакція українців на заяву Лукашенка Facebook

Реакція українців на заяву Лукашенка Facebook

Реакція українців на заяву Лукашенка Facebook

Однак чимало і тих, хто підтримує таке рішення. Мовляв, і Володимиру Зеленському варто було б взяти приклад і припинити масове повернення українців, які перебували на заробітках або в подорожах – щоб зменшити ризики зараження.

Нагадаємо, що через карантин у зв'язку з коронавірусом за кордоном "застрягли" близько 38 тисяч людей. Ще 30 тисяч вже повернулися в Україну, Зараз сформовані точки-хаби, з яких українські громадяни гарантовано зможуть дістатися назад, цей список щодня оновлюється на сайтах МЗС і Мінінфраструктури. Тільки на 19 березня організовано 44 таких рейси з Європи, Єгипту, ОАЕ, Великобританії.

"Молодець, єдиний президент, який думає про свій народ", "Мабуть, добре у школі викладали ГО. Де карантин заскочив, там і залишився, вони зробили свій вибір", "Поїхали – несіть відповідальність за свій вибір", "Розумний мужик, Володю, вчися у сусіда!", - написали українці.

До слова, в інтерв'ю OBOZREVATEL міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, як ставиться до закликів не повертати українців додому. За його словами, суспільство має підтримувати одне одного, а не відрізати. Однак він і сам звернувся до тих українців, що залишилися за кордоном, із проханням за нагоди залишатися на місцях, щоб не наражати на небезпеку як себе, так і оточення.

"Ніхто не може заборонити громадянину України повернутися додому. Ми – суспільство, яке має підтримувати одне одного, а не відрізати. І функція держави – допомагати громадянам у скрутному становищі, і саме цим ми займаємося. У мене заклик до людей: не відштовхувати своїх співвітчизників, для них це така сама Батьківщина, тут їхні родичі та близькі, хвилюються за них і хочуть, щоб вони були вдома. Водночас я дійсно раджу тим, хто опинився за кордоном: якщо є можливість поки залишатися в країні перебування, залишайтеся там. В умовах пандемії будь-яке пересування світом – це додаткова небезпека для вас, близьких і оточення", – сказав Кулеба.

Реакція українців на заяву Лукашенка Facebook

Реакція українців на заяву Лукашенка Facebook

Реакція українців на заяву Лукашенка Facebook

Реакція українців на заяву Лукашенка Facebook

Реакція українців на заяву Лукашенка Facebook

Реакція українців на заяву Лукашенка Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше більше тисячі українців, які застрягли в Індонезії, попросили владу створити "реальний і доступний" маршрут евакуації.

МЗС України "атакували" порадами залишити наших громадян в уражених коронавірусом регіонах до кінця карантину.

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