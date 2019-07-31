"Зеленський визнав помилку": ветеран АТО висловився про скасування параду

Президент України Володимир Зеленський визнав свою помилку щодо скасування параду на День Незалежності.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай, коментуючи проведення замість традиційного параду Ходи гідності.

"Суспільство було обурене тим, що парад скасовується, тому що це стало почесною традицією. Громадянське суспільство так багато про це писало в соцмережах, виступало на телебаченні, про це говорили і військові, і політики, що навіть з'явилися абсолютно альтернативні державні ініціативи проведення заходів у цей день. Всі зрозуміли, що параду не буде, але вирішили пройтися по Хрещатику з добровольцями, військовими, волонтерами, представниками громадянського суспільства", – зазначив ветеран АТО.

На його думку, в офісі президента Зеленського "зрозуміли помилку, якої вони припустилися".

"Вони думали, що цей крок буде популярним, він виявився антипопулярним. Вони прийняли рішення взяти ініціативу до своїх рук – не відновлювати військовий парад, але зробити свій захід з концертом, який теж буде дуже дорогим... Це говорить про те, що вся ця ідея з перенесенням параду – певною мірою фікція", – вважає Гай.

"Добре, що президент вирішив хоч якісь заходи робити на День Незалежності, які об'єднають військову компоненту, ветеранів. Треба розуміти, що незалежність України в першу чергу здобувається в боях Збройними силами, Нацгвардією, підрозділам прикордонної служби, СБУ, ДСНС і поліцією. Це люди, які своїми життями роблять можливим те, що президент Зеленський пройдеться по Хрещатику разом з людьми", – додав ветеран АТО.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський раніше заявив про намір відмовитися від проведення військового параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад. Ветерани АТО пообіцяли організувати власний парад без участі влади.

Після цього глава Офісу президента Андрій Богдан анонсував замість параду Ходу гідності, в якій мають взяти участь представники різних родів військ Збройних Сил України та ветерани АТО.

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