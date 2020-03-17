Головна Новини
17 березня • оновлено в 22:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Зеленський виступив із новим зверненням до українців. Відео

14.3т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський виступив із новим зверненням до українців, закликавши залишатися вдома через загрозу коронавірусу.

В опублікованому Офісом президента відео Зеленський підтвердив активну роботу над поверненням громадян, які "застрягли" в країнах Європи.

Він зазначив, що вже в Україну з різних країн повернулися 23 тисячі осіб. Президент пообіцяв повернути додому всіх інших, повідомивши, що будуть створені спеціальні точки в різних країнах, звідки можна буде безкоштовно повернутися в Україну.

Президент також закликав реєструватися українців закордоном у системі МЗС "Друг" і дзвонити в посольства України в своїх країнах у разі будь-якої необхідності.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Зеленський закликав українців довіряти тільки офіційній статистиці щодо коронавірусу від органів влади і не довіряти фейкам.

Також він закликав залишатися вдома, дивитися гарні фільми і читати книжки. Він відзначив "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко, романи Чака Паланіка і французький фільм "1+1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, з 16 березня Україна повністю обмежила авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу. Інші європейські країни також вводять низку обмежень.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
144
34
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
88
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Евросоюз на 30 дней вводит полный запрет на въезд и ввезд на свою территорию, а в это время Украина Украина со всего света собирает потенциально инфицированных и без хотя бы каких-то тестов выпускает их в свободное перемещение по стране. Хотя в том же Египте они спокойно жили в пяти звездочном отеле.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Великий Кормчий
Великий Кормчий
2 года.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Законы надо читать и изучать, чтобы отстаивать свои права перед этими кровосисями.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги