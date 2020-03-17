Зеленський виступив із новим зверненням до українців. Відео

Президент України Володимир Зеленський виступив із новим зверненням до українців, закликавши залишатися вдома через загрозу коронавірусу.

В опублікованому Офісом президента відео Зеленський підтвердив активну роботу над поверненням громадян, які "застрягли" в країнах Європи.

Він зазначив, що вже в Україну з різних країн повернулися 23 тисячі осіб. Президент пообіцяв повернути додому всіх інших, повідомивши, що будуть створені спеціальні точки в різних країнах, звідки можна буде безкоштовно повернутися в Україну.

Президент також закликав реєструватися українців закордоном у системі МЗС "Друг" і дзвонити в посольства України в своїх країнах у разі будь-якої необхідності.

Володимир Зеленський

Зеленський закликав українців довіряти тільки офіційній статистиці щодо коронавірусу від органів влади і не довіряти фейкам.

Також він закликав залишатися вдома, дивитися гарні фільми і читати книжки. Він відзначив "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко, романи Чака Паланіка і французький фільм "1+1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні до 3 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, з 16 березня Україна повністю обмежила авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу. Інші європейські країни також вводять низку обмежень.

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