Україна продовжує роботу над обміном полоненими з Росією, і хоче повернути додому людей з окупованого Криму.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" увечері в п'ятницю, 17 квітня.

"Для нас це дуже важливо, для сімей це дуже важливо. Якщо завтра нам запропонують обмін одного на одного, ми теж будемо радіти. І будемо обмінювати. Наступний крок – ми хочемо обміняти тих людей, які перебувають у Криму або в Росії.

Це трохи складніше, тому що паралельно коронавірус, у всьому світі. Але ми розуміємо, що життя на коронавірусі не зупиняється. Є ще економіка... Ми точно виліземо з цієї ями. І є ще війна, на жаль, на Донбасі", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський Офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, мінські переговори будуть проходити на початку кожного тижня у відеоформаті. За словами Зеленського, епідемія COVID-19 не зупинить мирний процес щодо Донбасу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram