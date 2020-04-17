Головна Новини
18 квітня • оновлено в 00:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Зеленський висловився про новий обмін полоненими з Путіним

828
Читати матеріал російською

Україна продовжує роботу над обміном полоненими з Росією, і хоче повернути додому людей з окупованого Криму.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" увечері в п'ятницю, 17 квітня.

"Для нас це дуже важливо, для сімей це дуже важливо. Якщо завтра нам запропонують обмін одного на одного, ми теж будемо радіти. І будемо обмінювати. Наступний крок – ми хочемо обміняти тих людей, які перебувають у Криму або в Росії.

Це трохи складніше, тому що паралельно коронавірус, у всьому світі. Але ми розуміємо, що життя на коронавірусі не зупиняється. Є ще економіка... Ми точно виліземо з цієї ями. І є ще війна, на жаль, на Донбасі", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Офіс президента

Як писав OBOZREVATEL, мінські переговори будуть проходити на початку кожного тижня у відеоформаті. За словами Зеленського, епідемія COVID-19 не зупинить мирний процес щодо Донбасу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Свобода слова Савіка Шустера Обмін полоненими
Особи
Володимир Зеленський Савік Шустер
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
8
11
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
У Зеленского любая речь - это свободный поток сознания, какие-то обрывочные фразы, перескакивает с одного на другое. Короче, через пень-колоду. Что сказать-то хотел, пан Зе?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-"По словам Зеленского, эпидемия COVID-19 не остановит мирный процесс по Донбассу".... ну да-в стране безработица и экономический коллапс- но "мир" канечна важнее...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4662.

    Вилікувалися: 246. Померли: 125.

  • У світі захворіли більше 2,2 мільйонів осіб, загинули – понад 150 тисяч.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

  • Польща вирішила вийти з карантину: що дозволять в першу чергу.

  • Зеленський попередив, що 10% всього населення України можуть захворіти COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги