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"Такий, як усі!" Зеленський виправдався за скандальний кортеж у Києві

5.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський виправдався за незручності, створені його кортежем у Києві, і гучну ДТП в Запорізькій області.

Своєю позицією поділився він на сторінці в Facebook.

"Останнім часом у соцмережах багато" зради "на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього. Повідомляю для всіх. Під час пересування президента дорогами України їде 2 автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – з супроводжуючими особами, членами команди, охороною", – написав він.

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Кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві

Кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві

Скріншот із відео

Кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві

Кортеж Зеленського влаштував колапс у Києві

Скріншот із відео

Зеленський також прокоментував гучну ДТП у Запорізькій області, в якій ЗМІ звинуватили саме його кортеж.

"Це неприпустимо. Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила і будуть визнані винуватцями ДТП, вони будуть притягнуті до відповідальності. І слава богу, що всі залишилися живі", – зазначив президент.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Крім того, глава держави відповів на звинувачення в тому, що його кортеж створив величезну пробку в Києві на Позняках.

"Давайте згадаємо: 11 липня був візит до Києва прем'єр-міністра Молдови Маї Санду. І проїзд високого закордонного гостя супроводжувався згідно з дипломатичним протоколом і міжнародними зобов'язаннями України. Відповідно, рух по маршруту було тимчасово обмежено", – пояснив він.

"І наостанок – про жовті браслети "з клубів". На них – прізвища наших полонених моряків. Носити їх будемо до тих пір, поки не повернемо хлопців додому", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в своїй передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сопля просто пошутил, он что лох на велике ездить)))
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Dell Alex
Dell Alex
Т.е. мальчик признался, что он - мудак ))
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Он рассказать может,мастер разговорного жанра. А вы 73 % терпил, сами катайтесь на велосипедах.
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