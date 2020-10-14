Зеленський – військовим на Донбасі: якщо щось не так – кажіть

Борис Бондар Суспільство 20:08, 14.10.2020 Оновлено: 20:08, 14.10.2020

Президент України Володимир Зеленський 14 жовтня відвідав Центр морських операцій в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба глави держави. Він привітав зі святом військових, які служать в зоні проведення ООС.

Також Зеленський ознайомився з діяльністю Центру.

"Хочу вам подякувати від усіх українців за наші життя, за наш спокій, за те, що захищаєте Україну, нашу незалежність, наш суверенітет", – сказав президент.

Він вручив військовослужбовцям подарунки і поцікавився умовами їхнього проживання.

"У будь-який день ми готові підтримати хлопців. Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так – кажіть. Правда – завжди найцінніше", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 14 жовтня привітав воїнів з Днем захисника України і вшанував пам'ять загиблих під час військових дій за незалежність нашої держави.

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