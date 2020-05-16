Зеленський відзвітував про виплату надбавок медикам у 300%: спливли проблеми

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що чотирнадцять регіонів уже виплатили всі надбавки до 300% за березень лікарям за безпосередню роботу з пацієнтами з коронавірусом COVID-19.

Про це він відзвітував на традиційній нараді під головуванням Володимира Зеленського, сказано на сайті президента. Водночас, за його словами, на Миколаївщині не фіксували жодного хворого на COVID-19 у березні, а Чернівецька область, де поширення недуги було найбільшим, потребуватиме дофінансування. Він повідомив, що інші регіони завершать виплату надбавок на початку наступного тижня.

Як розповів Зеленський, на Херсонщині надбавки виплатили ще минулого тижня.

"На Херсонщині всі виплати завершили ще минулого тижня, серед лідерів – і Дніпропетровщина, і Львівщина. Водночас Волинь, Луганщина, Рівненщина та деякі інші області ще й досі застрягли в бюрократичній тяганині. А треба починати вже виплати за квітень", – наголосив Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що нині лікарні укладають угоди з Національною службою здоров'я України для виплати надбавок за роботу з пацієнтами з COVID-19 за квітень, і пообіцяв зробити все можливе для пришвидшення процесу.

Як писав OBOZREVATEL: