Зеленський відреагував на транспортний колапс через карантин

Президент України Володимир Зеленський закликав місцеву владу збільшити кількість громадського транспорту, що виходить на маршрути, аби уникнути колапсу через карантин.

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У своєму відеозверненні на сторінці Facebook глава держави закликав голів ОДА та мерів вжити необхідних заходів, аби кількісні обмеження на перевезення пасажирів не порушувалися (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Головам ОДА і мерам поставлене завдання максимально збільшити кількість маршруток, автобусів, тролейбусів у своїх регіонах. Це допоможе дотримуватися обмеження у 10-20 пасажирів. Я закликаю кожного голову ОДА, кожного мера усвідомити свою персональну відповідальність, активно і ефективно вирішувати транспортні проблеми у вашому регіоні. Це дуже важливо для здоров'я всіх українців", – наголосив президент.

Транспортний колапс через карантин РБК-Україна

Зеленський також зазначив, що для протидії поширенню коронавірусу залучено понад 15 тисяч поліцейських. Зокрема вони контролюватимуть, як перевізники та суб'єкти господарювання виконують обмеження уряду.

Втім, президент висловив надію на самосвідомість українців, яка згодом дозволить правоохоронцям постійно не контролювати обстановку у транспорті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міська влада Києва на час карантину організувала транспорт для розвезення на роботу медиків, правоохоронців та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста. Тим часом у Житомирі заборонили безкоштовне перевезення пенсіонерів.

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