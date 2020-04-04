Головна Новини
4 квітня • оновлено в 12:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Зеленський відправив українських медиків в Італію боротися з COVID-19: з'явилися подробиці

24т
Читати матеріал російською

Медики, яких президент України Володимир Зеленський відправив до Італії для допомоги тамтешнім колегам із пандемією COVID-19, після повернення можуть відразу стати до роботи.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Це буде можливим у разі нестабільної епідемічної ситуації на території України, заявив під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в такому разі лікарі проходитимуть обсервацію просто в закладах охорони здоров'я і при цьому ділитимуться досвідом із іншими медиками.

Зеленський відправив українських медиків в Італію

Зеленський відправив українських медиків в Італію

РБК

"Якщо епідемічна ситуація буде стабільною, і у нас не буде крайньої необхідності залучати фахівців, ми зможемо провести їхню обсервацію, щоб не було поширення коронавірусної хвороби на території нашої країни", – наголосив Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, станом на ранок суботи, 4 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 096 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. За добу зафіксовано 154 нових зараження.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
112
51
Смішно
13
Цікаво
30
Сумно
29
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
Интересно, я итальянцы денег за учёбу будут брать или проявят благотворительность?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А сами вирус побороли ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Подорожник в Ан-2 загрузили?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги