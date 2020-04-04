Зеленський відправив українських медиків в Італію боротися з COVID-19: з'явилися подробиці

Медики, яких президент України Володимир Зеленський відправив до Італії для допомоги тамтешнім колегам із пандемією COVID-19, після повернення можуть відразу стати до роботи.

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Це буде можливим у разі нестабільної епідемічної ситуації на території України, заявив під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в такому разі лікарі проходитимуть обсервацію просто в закладах охорони здоров'я і при цьому ділитимуться досвідом із іншими медиками.

Зеленський відправив українських медиків в Італію РБК

"Якщо епідемічна ситуація буде стабільною, і у нас не буде крайньої необхідності залучати фахівців, ми зможемо провести їхню обсервацію, щоб не було поширення коронавірусної хвороби на території нашої країни", – наголосив Ляшко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, станом на ранок суботи, 4 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 096 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. За добу зафіксовано 154 нових зараження.

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