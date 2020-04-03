Президент Володимир Зеленський відреагував на озвучені українськими медиками проблеми в зв'язку з епідемією коронавірусу.

У вечірньому зверненні 3 квітня Зеленський повідомив, що влада намагається якомога швидше вирішити ці завдання.

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Головне зі звернення Зеленського:

Триває робота над забезпеченням українських медиків усім необхідним для боротьби з COVID-19

Введено єдиний протокол лікування хворих

Лікарі регулярно тримають зв'язок із медиками з Китаю, незабаром наша група медиків також відправиться в Італію: для допомоги країні й отримання нового досвіду

Наступні вантажі з Китаю направлять у Чернівецьку та Тернопільську області

СБУ буде жорстко контролювати, як розподіляються медичні засоби та обладнання в регіонах України

Володимир Зеленський

"Стосовно звернення лікарів із міста Монастириськ. Наразі в лікарні є 4 апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить іще. Працівників забезпечено костюмами й респіраторами на найближчі дні, йде робота над їхнім повним забезпеченням усім необхідним.

Медики міста Дубна звернули увагу на те, що лікарів "швидкої" не забезпечено засобами індивідуального захисту. Ми відправили тисячу захисних костюмів та 6 тисяч масок саме для цих медичних працівників. Але Департамент охорони здоров’я Рівненщини, розподіляючи засоби, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Вчора питання було частково вирішено.

Ми вирішуємо й питання, які порушили у своєму зверненні лікарі Одеського обласного медичного центру. Також виправлено несправедливу ситуацію, у якій опинилися працівники екстреної медичної допомоги. Їм буде виділено грошову надбавку за протидію коронавірусу. Вчора МОЗ видав відповідний наказ", – розповів президент.

Також Зеленський розповів про те, що 4 квітня в рамках двосторонньої взаємної допомоги в Італію відправиться українська медична група. Наші медики допоможуть італійським лікарям у боротьбі з пандемією, а через два тижні повернуться в Україну з цінним досвідом і знаннями.

"Ми обов'язково все подолаємо. І, насамперед, саме завдяки вам – лікарям. Завдяки вашій мужності і витримці. І за все це я ще раз кажу вам: "Дякую!" – додав президент.

Як писав OBOZREVATEL, лікарі Одеського клінічного медичного центру (Лікарні водників) недавно записали відеозвернення до президента, Кабміну і місцевої влади про катастрофічну підготовку установи до лікування хворих COVID-19.

У Монастириській лікарні Тернопільської області назріла критична ситуація через гостру нестачу забезпечення для лікування хворих, а також медичного персоналу.

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