Зеленський відкрив пам'ятник першому космонавту України. Фото з церемонії

В суботу, 5 грудня, на Байковому кладовищі в Києві відкрили пам'ятник легендарному українському космонавту, Герою України Леоніду Каденюку.

На відкритті був присутній президент Володимир Зеленський, передає пресслужба ОП. Урочистий захід відбувся в 23-ту річницю повернення Каденюка з космосу на Землю на шатлі "Колумбія".

"Леонід Каденюк багато зробив для України, й Україна повинна хоч щось зробити для нього. Я вважаю, що ми дуже вчасно все зробили, адже 28 січня Леоніду Каденюку виповнилося б 70 років, і людям буде, куди прийти і вшанувати його пам'ять", – зазначив глава держави.

Зеленський відкрив пам'ятник першому космонавту України Офіс президента

Президент наголосив, що з часів польоту Каденюка в космос Україна не мала таких великих проривів в аерокосмічній галузі.

"Україна повинна робити все, щоб відновити цю галузь. А без таких людей, як Каденюк, це неможливо. І вони не можуть з'явитися просто так – потрібно почитати історію. Це обов'язок держави", – акцентував гарант.

Пам'ятник Леоніду Каденюку Офіс президента

Відкриття пам'ятника Каденюку Офіс президента

Леонід Костянтинович Каденюк народився в Чернівецькій області, в селі Клішківці, 28 січня 1951 року. Після здобуття Україною незалежності, Каденюк прийняв українське громадянство і вже 1995 року був відібраний у групу космонавтів Національного космічного агентства України.

Леонід Каденюк

У 1997 році Каденюк став першим космонавтом незалежної України, який побував у космосі. Він вийшов на навколоземну орбіту на багаторазовому шатлі NASA "Колумбія", в складі екіпажу місії STS-87.

Каденюк також був радником президента України з питань авіації і космонавтики, і навіть балотувався в народні депутати. 1999 року був нагороджений званням Герой України.

Каденюк помер 31 січня 2018 року від серцевого нападу. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Нагадаємо, що раніше Зеленський пообіцяв внести особисті кошти в благодійний фонд на установку пам'ятника першому українському космонавту Леоніду Каденюку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів пропонував перенесення дати святкування Дня космонавтики з 12 квітня на 19 листопада.