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"Зеленський відбив атаку психотронної зброї": в мережі з'явилися безглузді фейки від імені OBOZREVATEL

2.1тЧитати матеріал російською

Російські пропагандисти на своїх ресурсах і в соцмережі Facebook почали поширювати фейкові скріншоти нібито із сайту OBOZREVATEL.

Так, у заголовках до новин вони дописують безглузді фрази, такі як "Зеленський відбив атаку психотронної зброї" (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначимо, що на подібні маніпуляції здатний будь-який непросунутий користувач ПК, зробивши нехитрі зміни за допомогою програми для редагування.

Брехливим заголовкам повірили також багато українських блогерів і почали їх передруковувати на своїх сторінках у соцмережах.

"Зеленський відбив атаку психотронної зброї": в мережі з'явилися безглузді фейки від імені OBOZREVATEL
"Зеленський відбив атаку психотронної зброї": в мережі з'явилися безглузді фейки від імені OBOZREVATEL

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леня зе
леня зе
Российские пропагандисты-?ну-ну
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леня зе
леня зе
Виталий Рождаев работал соучредитель в компании "Vocotruyen Vietnam - Ukraine" Работал зам. директора в компании "Obozrevatel" Работал Project manager в компании "Mnemosoft" Изучал Эзотерика и методы программирования личности в специалист Учился в сш №17 Живет в г. Irpin, Kyyivs'Ka Oblast', Ukraine Из Киев НИЧЕГО НЕ СМУЩАЕТ
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