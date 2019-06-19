"Зеленський відбив атаку психотронної зброї": в мережі з'явилися безглузді фейки від імені OBOZREVATEL

Російські пропагандисти на своїх ресурсах і в соцмережі Facebook почали поширювати фейкові скріншоти нібито із сайту OBOZREVATEL.

Так, у заголовках до новин вони дописують безглузді фрази, такі як "Зеленський відбив атаку психотронної зброї" (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Зазначимо, що на подібні маніпуляції здатний будь-який непросунутий користувач ПК, зробивши нехитрі зміни за допомогою програми для редагування.

Брехливим заголовкам повірили також багато українських блогерів і почали їх передруковувати на своїх сторінках у соцмережах.

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