Зеленський вибрав назву каналу для жителів Донбасу: названа дата запуску

Телеканал для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу буде називатися "Дім"/"Дом".

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на три різних джерела, близьких до Міністерства культури, молоді і спорту та команди, яка працює над проектом.

За їхніми даними, назву нового каналу затверджував президент України Володимир Зеленський. Дизайн логотипу дозволить прочитати назву каналу як українською, так і російською мовою.

Планується, що телеканал почне мовлення 1-го або 2-го березня.

Боротьба з пропагандою колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що Крим і Донбас повернуться, оскільки люди з часом побачать, що "тут інша Україна, дійсно крута, цивілізована, нова, що все ремонтується і будується".

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