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28 лютого • оновлено в 00:51
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Зеленський вибрав назву каналу для жителів Донбасу: названа дата запуску

1.5т
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Телеканал для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу буде називатися "Дім"/"Дом".

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на три різних джерела, близьких до Міністерства культури, молоді і спорту та команди, яка працює над проектом.

За їхніми даними, назву нового каналу затверджував президент України Володимир Зеленський. Дизайн логотипу дозволить прочитати назву каналу як українською, так і російською мовою.

Планується, що телеканал почне мовлення 1-го або 2-го березня.

Боротьба з пропагандою

Боротьба з пропагандою

колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що Крим і Донбас повернуться, оскільки люди з часом побачать, що "тут інша Україна, дійсно крута, цивілізована, нова, що все ремонтується і будується".

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Міністерство культури
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Santi Amonito
Santi Amonito
Для луг@ндонии нужен "дум-дум".
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кому он там нужен? Хоть дим ,хоть телебим,теппилы пля.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
бим-бом, клоун выбрал сердцем!
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