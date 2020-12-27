Зеленський: в Україні "дістали всіх інфекціоністів, дали їм роботу, зарплату"

З початком пандемії коронавірусу (COVID-19) влада забезпечила роботою усіх інфекціоністів України.

Як розповів в інтерв’ю "Фокусу" президент Володимир Зеленський, "дістали всіх інфекціоністів з різних куточків країни, дали їм роботу, зарплату".

Також він повідомив, що в Україні планується розпочати будівництво сучасного інфекційного інституту.

"Зараз готується пропозиція щодо нового сучасного інфекційного інституту, почнемо будувати наступного року", – сказав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент заявив, що бюрократія допомогла Україні зберегти лікарні, які могли бути закриті у зв'язку з медичною реформою.

Тим часом, в українських лікарнях катастрофічно не вистачає медиків. Анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи вимушені працювати на дві медустанови, а медсестри працюють за себе й за колегу, яка звільнилася.

Люди виснажені й падають із ніг, а на свої зарплати не можуть навіть купити подарунок дітям до Нового року. Частина медиків уже виїхала до Європи, а інші – пишуть заяви про звільнення.

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