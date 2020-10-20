Зеленський про амністію на Донбасі: стосуватиметься не всіх

Амністія на Донбасі стосуватиметься не всіх, а лише тих громадян, на чиїх руках немає крові.

Про це заявив президент Володимир Зеленського у посланні до Верховної Ради України 20 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Страшне слово "амністія" – не про всіх і не про уникнення відповідальності. А про мільйони наших громадян, на чиїх руках немає крові і які зараз фактично самі перебувають у заручниках в окупанта. Їм потрібен чіткий сигнал – не варто боятися, гідне майбутнє – тільки з Україною", – наголосив він.

Президент додав, що всі українці мають розуміти, що буде після звільнення та повернення окупованих територій.

"Ми розпочнемо безпечну реінтеграцію... Це пакет законів про перехідний період, насамперед – про відповідальність", – підкреслив Зеленський.

Як повідомив OBOZREVATEL, віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков заявив, що амністію на Донбасі проводити будуть, і цього не треба боятися.