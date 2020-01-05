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5 січня • оновлено в 17:32
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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Зеленский улетел в теплые края роскошного курорта

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Мальдивы-Оман 1:1

Президент Зеленский, видимо, не долго отдыхал в Украине, замерз, наверное, и улетел в тёплые края роскошного курорта.

Владимир Зеленский в Омане

Владимир Зеленский в Омане

По информации журналистов, поездка главы государства полностью конфиденциальная. "Остановилась семья президента в одном из самых роскошных отелей Омана – Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе)". Ну должен же человек отдыхать, устал от войны, да и какая разница, где отдыхать. А у нас сегодня снова убитый и раненый.

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Наталии Юсуповой
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