Зеленський: Україна на межі другої хвилі COVID-19

Через черговий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус за добу президент України Володимир Зеленський заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі COVID-19.

Про це повідомила пресслужба глави держави. Зеленський нагадав, що 13 серпня в Україні COVID-19 підтвердили ще у 1732 громадян.

Такі цифри й кількість госпіталізованих свідчать про те, що варто уважніше ставитися до заходів безпеки й карантинних правил.

Президент закликав максимально посилити інформаційну кампанію з протидії поширенню коронавірусу.

"Необхідно донести населенню важливість прийняття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідин місць скупчення людей, відвідування масових заходів", – сказав Зеленський.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 14 серпня, в Україні офіційно підтверджено 87 872 випадки коронавірусної інфекції. З них 1 732 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.