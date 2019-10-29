'А сємки?' Трапеза Зеленського в Маріуполі потрапила на відео

Президента України Володимира Зеленського, який у вівторок, 29 жовтня, відвідав інвестиційний форум у Маріуполі, пригощали місцевою халвою і фермерськими кисломолочними продуктами.

Відповідне відео із зустрічі глави держави і прем'єр-міністра Олексія Гончарука з представниками бізнесу опублікувало в YouTube "Громадське ТБ Донбасу" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Підприємці розповіли Зеленському про проєкти і запропонували спробувати свої продукти. Спочатку президенту запропонували крем-халву, яку подають у стаканчиках. Він високо оцінив смакові якості солодощів.

Трапеза Зеленського в Маріуполі потрапила на відео Скріншот з відео

Далі президенту піднесли козячий сир і кефір. "Бомба!" – відреагував Зеленський. Він запитав у членів своєї делегації, чи можна знайти кошти для розвитку цього бізнесу.

"Лохо-халва", "Ого, скільки охорони у бубочки", "Та невже в країні немає чим зайнятися, окрім як піаром із козами і їх молоком?", "А що ніхто сємками не пригостив?", "Зеленський, люди миру хочуть", – відреагували в коментарях українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Маріуполі по приїзду Зеленського влаштували масові протести. Активісти принесли рожеву труну і банери "Я не лох!"

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