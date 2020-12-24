Зеленський у другому різдвяному зверненні нагадав про два фронти в Україні

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом і закликав не забувати про людей, які захищають українців на двох фронтах, – військових і медиків.

Різдвяне звернення глава держави виклав у Telegram. Він назвав позитивом те, що серед українців немає суперечок щодо дати Різдва.

Зеленський зазначив, що святковий настрій у 2020 році в дефіциті у всіх.

"Це був рік справді великих випробувань, моторошної пандемії й карантинів, нових економік й істотно обмежених комунікацій. Але все ж украй важливо спробувати відпустити важкі емоції цього року, щоб мати чисте серце для 2021-го", – написав президент.

Він наголосив, що зимові свята традиційно для нашого народу, як і для багатьох інших, стали часом для сімейного спілкування.

"Ми часто в повсякденній гонитві приділяємо максимум уваги всьому, тільки не найріднішим. Це неправильно. Саме зараз справді потрібно зупинитися й провести хоча б кілька днів із найбільш близькими. Зимові свята – час для сім’ї та різдвяної казки", – заявив Зеленський.

Він також закликав пам'ятати про людей, які навіть у цей особливий час просто не можуть відступити від виконання своїх завдань ні на день.

"Це чоловіки та жінки і наших Збройних силах. І медичні працівники, які захищають нас на другому фронті – ковідному. Україна завжди буде вдячна кожному своєму захиснику", – наголосив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський привітав українців, християн західного обряду, з Різдвом Христовим. Він побажав веселих і здорових свят.